logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran reunión Saberes Jurídicos

Por Carmen Hernández

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran reunión Saberes Jurídicos

Ciudad del Maíz.- Se llevó a cabo en este municipio la reunión de Saberes Jurídicos encuentro  entre autoridades Xiiuy y Retos Institucionales. 

El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, donde estuvieron participando personal del departamento de Asuntos indígenas en coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia, donde se habló sobre las funciones del gobernador tradicional entre estas agrupaciones. 

Durante la reunión se habló sobre la historia y las funciones del gobernador tradicional. 

En el encuentro participaron gobernadores tradicionales de Santa Catarina y otros municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se establecieron las funciones que siguen vigentes en este tipo de agrupaciones para el desarrollo de las comunidades Xiuuy.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece basurero clandestino junto al bulevar Universidad en Valles
Crece basurero clandestino junto al bulevar Universidad en Valles

Crece basurero clandestino junto al bulevar Universidad en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos alertan acumulación de desechos a metros de zona habitacional y escuela.

Descansos por Semana Santa retrasan recolección de basura en Valles
Descansos por Semana Santa retrasan recolección de basura en Valles

Descansos por Semana Santa retrasan recolección de basura en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos de varias colonias reportan falta de servicio de limpia durante el fin de semana.

Querían robar a enfermero en Valles y lo asesinaron
Querían robar a enfermero en Valles y lo asesinaron

Querían robar a enfermero en Valles y lo asesinaron

SLP

Huasteca Hoy

Crimen ocurrió en el fraccionamiento El Consuelo; investigan a un tercer implicado

Rehabilitarán 35 km de caminos en Cedral
Rehabilitarán 35 km de caminos en Cedral

Rehabilitarán 35 km de caminos en Cedral

SLP

Redacción

Mejoran caminos rurales