Celebran reunión Saberes Jurídicos

Ciudad del Maíz.- Se llevó a cabo en este municipio la reunión de Saberes Jurídicos encuentro entre autoridades Xiiuy y Retos Institucionales.

El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, donde estuvieron participando personal del departamento de Asuntos indígenas en coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia, donde se habló sobre las funciones del gobernador tradicional entre estas agrupaciones.

Durante la reunión se habló sobre la historia y las funciones del gobernador tradicional.

En el encuentro participaron gobernadores tradicionales de Santa Catarina y otros municipios.

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Se establecieron las funciones que siguen vigentes en este tipo de agrupaciones para el desarrollo de las comunidades Xiuuy.