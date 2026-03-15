Certifican al Tec en igualdad laboral y no discriminación

MATEHUALA.- La comunidad del Instituto Tecnológico de Matehuala, perteneciente al Tecnológico Nacional de México celebra con orgullo la obtención de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C..

Este importante logro fue posible gracias al liderazgo y compromiso de la coordinación del sistema de gestión, igualdad de género y no discriminación, a cargo de Diana Belem Zamarripa Castillo así como al respaldo institucional del director José Luis Bernal Robledo, quien ha impulsado acciones orientadas a fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la equidad.

Con esta certificación la institución educativa demuestra el compromiso de promover un entorno laboral y educativo donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, libres de discriminación y con pleno respeto a sus derechos. Este reconocimiento es resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad tecnológica: personal docente, administrativo y de apoyo, quienes contribuyen diariamente a construir un espacio más justo e incluyente.

Por otra parte, el Tecnológico de Matehuala está exhortando a los jóvenes que están por terminar su bachillerato se inscriban en la institución, donde tienen la Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial y Contador Público.

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