César González, con el PRI en las buenas y las malas

Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- César González García, presidente del PRI en Valles dijo que él regresa al partido cuando está en crisis y no nada más cuando está boyante. En una rueda de prensa en la que dio a conocer algunos detalles sobre la celebración de los 97 años del nacimiento del Revolucionario Institucional, el que ha sido dos veces regidor y candidato de diversas siglas políticas negó tener una vena oportunista al estar en la dirigencia priista, aduciendo que no sólo ha estado en los tiempos de bonanza del partido, sino que está ahora, cuando el mapa político solamente es verde o guinda.

Comentó que sí le interesa participar por un puesto de elección popular, aunque sugirió que habría que esperar para cuando sea necesario.

