Chivas gano la copa Matehuala 2026

MATEHUALA.- En una final llena de emoción, lluvia y adrenalina, el equipo de Chivas se coronó campeón de la XXXI Copa Matehuala de Fútbol 2026, en un emociónate partido en el cual compitió contra el equipo de Pumas.

La jornada arrancó con el partido por el tercer lugar, donde la Selección Matehuala logró una importante victoria de 1-0 ante Tigres, en medio de la lluvia, quedándose con el tercer lugar del torneo.Cabe hacer mención que en los últimos años la selección de Matehuala había logrado obtener el primer lugar logrando que la copa se quedara en la ciudad, cabe hacer mención que a pesar de la lluvia los jugadores continuaban los partidos.

Más tarde, en la gran final, Pumas tomó la ventaja, pero Chivas no bajó los brazos y logró empatar el marcador. Cuando todo parecía definido, el equipo rojiblanco anotó el gol definitivo en los últimos minutos, sellando así su campeonato en una final inolvidable, las autoridades municipales se encargaron de entregar el trofeo al campeón y se reconoció el esfuerzo de todos los equipos participantes.

La Copa Matehuala tuvo una gran respuesta de la afición que acudió a ver los diferentes encuentros en familia, pues fue un momento de sana diversión, y para disfrutar de estos interesantes encuentros futbolísticos, que es uno de los deportes que mas aficionados tiene en la ciudad.

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