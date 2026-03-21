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Choca camión urbano contra un automóvil

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Choca camión urbano contra un automóvil

Matehuala.- Un camión urbano color verde de los llamados farolitos de Matehuala se impactó contra un automóvil en calles de la zona centro de la ciudad, no hubo personas lesionadas en el percance, solo costosos daños materiales al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron entre las calles Hidalgo y Ponciano Arriaga, por la falta de precaución y el exceso de velocidad, se impactaron un camión urbano color verde contra un automóvil, testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio, quienes se trasladaron al lugar, al revisar a las personas vieron que afortunadamente no presentaban lesiones.

 El saldo de este accidente fue solo costosos daños materiales, así mismo se pidió apoyo de otro farol para que los tripulantes pudieran continuar su viaje, al lugar también llegaron las corporaciones policiacas para llevar a cabo las primeras investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades. 

Por otra parte, se originó otro choque de un automóvil y una camioneta en la colonia República sobre las calles Nuevo León y Durango, donde nuevamente el accidente se generó por la falta de precaución de los conductores.

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No hubo personas lesionadas solo daños materiales.

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