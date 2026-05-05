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Choca camioneta contra ambulancia

Por Carmen Hernández

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Choca camioneta contra ambulancia

RIOVERDE.- Dos personas resultaron lesionadas en un choque entre una ambulancia y una camioneta. 

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la entrada a la comunidad de San Martín y la carretera federal 70, debido a la falta de precaución de los conductores.  

El accidente derivó porque el conductor de la camioneta perdió el control del volante y terminó chocando con una ambulancia que circulaba por la citada carretera. 

Tras el impacto, resultaron lesionados un hombre y una mujer, siendo atendidos por paramédicos en el lugar de los hechos. 

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Minutos después fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde los galenos le brindan la atención médica.

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