Choca menor contra poste
RIOVERDE.- Menor de edad sufre accidente al chocar la motocicleta que conducía contra un poste en la Colonia Isla de San Pablo, resultando con varias lesiones que requirieron atención médica.
Los hechos se presentaron ayer sábado cuando un menor de edad conducía una motocicleta, sin embargo, perdió el control de la unidad impactándose contra un poste.
Desafortunadamente chocó contra un poste al perder al manejar temerariamente la unidad motriz, parando su loca carrera contra la mole de acero.
Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo al lugar paramédico de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, debido a las lesiones sufridas, optaron por trasladarlo a recibir atención médica en el Hospital IMSS Bienestar, donde el menor fue diagnosticado con heridas de gran consideración, que requerían que quedara en observación.