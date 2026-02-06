Choca moto contra una camioneta

Matehuala.- Desigual choque se registró entre una camioneta y un motociclista, donde una mujer resultó con múltiples lesiones en el cuerpo, quien fue atendida por paramédicos de Protección Civil, quienes luego de evaluar sus lesiones la trasladaron a un hospital.

Los hechos se suscitaron ayer por la mañana en la calle Gabriel García Márquez en el cruce con Gabriela Mistral, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una motociclista y una camioneta, la motocicleta era conducida por una mujer que salió volando al momento del impacto y quedó tirada en el pavimento, testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron rápidamente los elementos de Protección Civil, quienes valoraron a la conductora de la moto, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue atendida en el lugar.

Debido a las lesiones sufridas fue necesario trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica especializada, para evitar que resintiera una lesión de mayor gravedad.

Al lugar también acudieron corporaciones policiacas para deslindar responsabilidades, además enviaron los vehículos a la pensión.

Hay que destacar que en el crucero ya mencionado, ya han ocurrido varios accidente por no obedecer la señalética vial.