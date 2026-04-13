Choca motociclista contra automóvil

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos personas resultaron lesionadas en un choque entre una motociclista y un vehículo en la comunidad El Altillo.

Los hechos ocurrieron en la calle de Platanares y Madero, derivado de la falta de precaución de los conductores de las unidades motrices.

El conductor de una motocicleta se estampó contra un vehículo, debido a la velocidad en que se transportaba.

Tras el accidente dos hombres resultaron lesionados de consideración, por lo que requirieron de auxilio de las corporaciones de emergencia.

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Al lugar de los hechos llegaron elementos de cuerpos de emergencia que le brindaron los primeros auxilios.

Luego de ser evaluadas las lesiones sufridas, los accidentados tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital Regional de Rioverde, ya que requerían de atención especializada, por lo que quedaron internados.