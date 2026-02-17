logo pulso
Choca motociclista y resulta lesionado

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Choca motociclista y resulta lesionado

Matehuala.- Una persona resultó lesionada al impactarse la motocicleta en la que viajaba contra un objeto fijo en el cruce de las calles Monte Sinaí y Juárez, elementos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios.

El accidente ocurrió en Colinas de la Paz, donde una persona de sexo masculino manejaba una motocicleta tipo Cross a exceso de velocidad lo que provocó que se impactara contra un objeto fijo, testigos del accidente al ver al hombre tirado en la calle y lleno de sangre inmediatamente pidieron apoyo a corporaciones de auxilio.

 Al lugar acudieron los elementos de la Cruz Roja, un hombre estaba tirado a media calle, procedieron a valorarlo, tenía golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

 Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el área para evitar otro accidente, así mismo se pidió apoyo a las grúas para llevarse la motocicleta a la pensión.

