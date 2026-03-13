Chocan motociclistas en céntrico crucero

Matehuala.- El miércoles por la noche se originó un choque entre dos motociclistas en la calle Guerrero y 5 de Mayo, presuntamente el impacto se generó a que ninguno de los involucrados respeto el semáforo que está en el cruce de las calles ya mencionadas, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja que trasladaron a dos lesionados a un hospital.

El accidente se originó en calles del centro de la ciudad de Matehuala, donde el exceso de velocidad fue el factor, además de la falta de precaución, ya que presuntamente los motociclistas involucrados no obedecieron el semáforo y terminaron impactándose, los conductores salieron volando cayendo a varios metros de distancia, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar llegaron los elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los choferes de las motocicletas, que presentaban múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, los elementos de la Cruz Roja los trasladaron en una ambulancia a un hospital, para que recibieran atención médica especializada.

Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal que tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones del accidente, pidieron una grúa para trasladar las motocicletas a la pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí