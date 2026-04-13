Choque por alcance en la Valles-Mante

CIUDAD VALLES.- Dos vehículos se vieron involucrados en un choque por alcance cerca de las oficinas de la DAPAS en Ciudad Valles; los involucrados resultaron ilesos solo las unidades motrices sufrieron daños materiales.

La tarde de este domingo, el conductor de un vehículo Nissan Altima gris oscuro, con placas de circulación del estado de Tamaulipas, se desplazaba sobre la carretera federal número 85 México-Laredo, con dirección de Ciudad Valles hacia Ciudad Mante, Tamaulipas.

Sin embargo, redujo la velocidad al pasar por un tope que se ubica entre la Escuela Secundaria Técnica número 16 y las oficinas centrales de la DAPAS.

Fue en ese momento cuando su vehículo fue chocado en la parte posterior por un automóvil Chevrolet Beat gris claro, que no respetó los límites de distancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos conductores dialogaron y llegaron a un acuerdo, ya que sus vehículos estaban asegurados. Sin embargo, decidieron no mover las unidades hasta la llegada de los representantes de las aseguradoras, lo que provocó afectaciones en la vialidad.

El tramo donde ocurrió el percance es federal y, aunque hubo reportes a la Guardia Nacional, no hubo intervención de los elementos de dicha corporación.