Circulan en Valles cigarros clonados

CIUDAD VALLES.- Advierten sobre presencia sin control de cigarros clonados de marcas conocidas y de cigarros ilegales que se venden en el municipio de Valles.

Personas dedicadas al comercio local en Valles advirtieron que hay distribución ilegal de cigarros clonados, es decir, cajetillas y tabaco de dudosa procedencia que imita a marcas como Marlboro blanco o rojo (medianos) en presentación de 20 y también de las marcas Link o Indy, también en diferentes modalidades de sabor o aroma y en presentación de 20 tabacos, observándose la diferencia entre ellos, en que los clones vienen en cajas un poco más grandes.

Además del peligro que representa que haya cigarros clonados, también hay marcas extranjeras que pasan por alto el pago de impuestos y que se venden libremente y a bajo costo en tiendas de conveniencia o misceláneas de esta ciudad, tales como las de las marcas Time, Sonora, Reno, Jaipur, Maypole, Englishman o This.

Muchos comerciantes de tiendas pequeñas (este fenómeno no suele ocurrir en cadenas nacionales) ven la oportunidad de comprar a menos de la mitad el producto clonado y por eso acceden, ya que ellos siguen vendiendo marcas como Marlboro, al mismo tiempo que la cobran al precio normal que marca el mercado del tabaco actualmente.

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