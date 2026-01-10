Ciudad Fernández está de fiesta

Ciudad Fernández.- El municipio está de manteles largos celebró su 332 aniversario de fundación, por lo que se realizó una caminata además otros eventos para conmemorar esta fecha tan especial.

Ciudad Fernández es uno de los municipios más importantes del estado y cumple un aniversario más de fundación.

Para celebrar este importante aniversario se llevó a cabo una caminata conmemorativa que inició frente al Palacio Municipal y terminó en el Ojito de Agua, donde se llevó a cabo un acto cívico.

Entre los asistentes estuvieron Karina Quintero, presidenta del DIF de Rioverde, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y la alcaldesa de Cerritos Ruth Liliana Castillo Montelongo, entre otros.

En el Ojito de Agua, la directora del Archivo Histórico, Francisca Gutiérrez Briones, hizo una reseña sobre los orígenes de Ciudad Fernández.

También se llevó a cabo una exposición de fotografías y diversos objetos antiguos, algunos prestados por la población en general, pero que son reliquias históricas.