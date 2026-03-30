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Clausuran "El Pulpo" en la FENAHUAP tras falla reportada

Inspección de PC en Valles revela riesgos para usuarios

Por Redacción

Marzo 30, 2026 08:02 p.m.
A
Clausuran "El Pulpo" en la FENAHUAP tras falla reportada

La Coordinación Estatal de Protección Civil clausuró un juego mecánico en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, luego de detectar múltiples fallas de seguridad tras un incidente reportado la noche del domingo.

El juego, identificado como "El Pulpo", fue inspeccionado tras reportes ciudadanos sobre una falla durante su operación. Durante la revisión, la autoridad encontró que no contaba con plan de emergencia, bitácora de mantenimiento ni acreditación de capacitación del operador.

Además, se detectaron otras irregularidades como ausencia de botiquín, extintor inoperante, falta de señalética, así como condiciones físicas deficientes en pasillos y estructuras.

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Ante estos hallazgos, personal estatal colocó sellos de clausura para impedir su funcionamiento hasta que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad.

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