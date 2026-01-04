logo pulso
Estado

Colocan carteles con mensajes de paz y esperanza

Brindan por un feliz año nuevo

Por Jesús Vázquez

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Colocan carteles con mensajes de paz y esperanza

Matehuala.- Un grupo de personas colocaron mensajes de esperanza en la calle de Betancourt desde Francisco I. Madero hasta la calle Matamoros, con la llegada del año nuevo, para desearles un feliz comienzo a todos los matehualenses y un mensaje de paz y esperanza.

El objetivo de estos mensajes es que la gente los lea y se anime, pues para muchos la llegada del año nuevo son épocas tristes, por que recuerdan a las personas que han fallecido, o las cosas malas que han pasado y que están pasando, muchos pasan esta temporada solos en casa lo que provoca que tengan hasta malos pensamientos de atentar contra su vida, por lo que un grupo de personas con estos mensajes buscan animar a quienes pasan por malos momentos.

Mucha gente pasa en carro, motocicleta, bicicleta o caminando y al ver estos carteles se detienen a leerlos, incluso muchos se animan con estos mensajes de fe y esperanza.

Los mensajes no tienen nada que ver con ningún tipo de religión son solo mensajes positivos para todas las personas, algo que vale la pena salir a ver en la calle, cabe hacer mención que esta es una calle muy transitada y es por eso que colocaron estos carteles.

Con cartulinas, un plumón algo de cinta un grupo de personas desconocidas por la noche se dio a la tarea de colocar los carteles, los cuales han llamado la atención de los ciudadanos que se detienen a leer lo que dicen. 

