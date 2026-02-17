logo pulso
Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Colorido desfile de Carnaval 2026

Hubo dos categorías, siendo premiados los tres primeros lugares

Por Jesús Vázquez

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Colorido desfile de Carnaval 2026

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo el desfile del Carnaval 2026 con muy buena participación, este año hubo dos categorías, la de instituciones educativas y escuelas de baile, entregándoles premios a los tres primeros lugares. 

El desfile salió del Centro Cultural y recorrió las principales calles de la ciudad, muy colorido desfile donde los participantes se encontraban caracterizados de distintos personajes conocidos, bailando varias melodías.

Las instituciones alegraron a los niños, e hicieron recordar a los grandes su infancia, pues los participantes cantaron y bailaron caracterizados de personajes de películas clásicas infantiles de los noventas como La Sirenita, Pocahontas, Toy Story, Aladino, El Rey León entre otras. 

 En la categoría de escuelas el primer lugar fue para la Escuela Preparatoria de Matehuala, que recibió cien mil pesos en obra o equipamiento, el segundo lugar fue para la Escuela Secundaria Flavio C. Sifuentes, con un premio de sesenta mil pesos en obra o equipamiento y el tercer lugar para la UAMRA, quien ganó cuarenta mil en obra o equipamiento, mientras que en la categoría de academias de baile, el primer lugar lo obtuvo Dance Step, que ganó cien mil peso en equipamiento, segundo lugar sesenta mil pesos en equipamiento, y el tercer lugar el Centro de Estilismo Profesional, con cuarenta mil pesos en efectivo. 

