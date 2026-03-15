Combate Brigada Fox un incendio en Francia Chica

RIOVERDE.- La Brigada Red Fox se trasladó a la comunidad de Francia Chica a combatir un incendio que estaba generando muchos riesgos para la población, ya que estaba alcanzando otros predios. José de Jesús Hernández Juárez director de Protección Civil Municipal informó que están en constante capacitación, ante la ola de incendios que se están registrando en varias comunidades..

Desde temprana hora se trasladaron a la localidad de Francia Chica en el municipio de Ciudad del Maíz, ya que se había denunciado un incendio que se estaba propagando con facilidad, debido a la maleza seca. Por lo que se trasladaron a la comunidad para apoyar en las labores de combate del fuego, por las enormes llamaradas que se estaban registrando.

El funcionario señaló que están acudiendo a diversas localidades, donde piden el apoyo para controlar los incendios forestales que se están presentando, ya que es la temporada cuando se registran muchos incendios debido a personas que llegan a quemar basura y maleza seca y el fuego se les sale de control.