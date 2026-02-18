logo pulso
Combaten incendios en Peñitas y Santa Brígida

Bomberos y PC siguen trabajando para evitar daños en flora y fauna

Por Jesús Vázquez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten incendios en Peñitas y Santa Brígida

MATEHUALA.- Corporaciones de auxilio como Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y Conafor continúan trabajando para combatir los incendios forestales que no han parado de presentarse durante los últimos días en diferentes comunidades de Matehuala, ahora les tocó atender incendios forestales en las comunidades Las Peñitas y en Santa Brígida.

Los hechos se presentaron en la comunidad de Las Peñitas y Santa Brígida donde se reportó un incendio forestal, sin embargo, los comuneros de la zona empezaron a trabajar para tratar de controlar el fuego, lamentablemente el fuego se propagó rápidamente y afectó 5 hectáreas, por lo que se pidió apoyo a las corporaciones de auxilio para controlar el fuego y evitar que dañara más flora y fauna de la zona. 

El siniestro fue atendido de manera oportuna por personal de Protección Civil, Conafor, Zona Altiplano, Bomberos de Matehuala, así como por voluntarios y comuneros que se sumaron a las labores de combate, logrando su control y liquidación para evitar que se extendiera a más superficie; afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí se dañaron 5 hectáreas de flora y fauna del lugar.

Los últimos incendios han sido provocados por personas que se ponen a quemar basura, o limpiar sus lotes baldíos con una quema, sin embargo, debido a los fuertes vientos que se están presentando se salen de control y provocan los incendios forestales.

