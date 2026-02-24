logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Estado

Compilan narrativas de niños bilingües

Los textos estarán en escuelas indígenas de Valles y Aquismón

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Los niños de las zonas tének y náhuatl de Valles escribieron textos de ficción y no ficción en su lengua materna y en español que recopiló la dirección de Educación para acervo de sus escuelas.

Romeo Aguilar Colunga, director de Educación entregó los ejemplares que estarán en las 12 escuelas indígenas del municipio y de Aquismón, que pertenece a la Zona Escolar 201, luego de que durante el ciclo escolar 2024-2025 los niños de las primarias se dedicaran a relatar cuentos, consejos, anécdotas o a pensar poesías tanto en su lengua materna como en español.

Esta entrega fue en el edificio del Gobierno municipal y todavía en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

El profesor Aguilar Colunga dijo que la antología estará en las escuelas, bibliotecas y en la Presidencia y que está pendiente pensar en una edición que se pudiera adquirir para el lector en general.

