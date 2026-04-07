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Concluye operativo Semana Santa

Por Carmen Hernández

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Concluye operativo Semana Santa

RIOVERDE.- Concluyó el operativo de Semana Santa con saldo blanco pues no hubo incidentes que generaran hechos que lamentar.  

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que trabajaron de manera coordinada con Seguridad Pública Municipal y EL área de Turismo, durante la Semana Santa, para prevenir cualquier incidente de lamentables consecuencias. 

Se realizaron diversos recorridos de revisión de las áreas de cocina y seguridad en los parajes, para evitar cualquier riesgo en la salud de los visitantes.  

Se monitoreo la Media Luna, las Grutas de la Catedral, lo que se buscó fue salvaguardar la integridad de los turistas, durante la Semana Santa para unas vacaciones seguras.

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