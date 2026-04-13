Concluyen vacaciones con buenas ganancias

CIUDAD VALLES.- Con un 77 por ciento de ocupación hotelera se despiden las vacaciones de esta temporada en el municipio de Valles.

Vernice Alejandra Soria Treviño, directora de Turismo del Ayuntamiento, dijo que luego de un lleno total en la Semana Santa, la de Pascua no pareció menguar demasiado en el arribo de turistas, puesto que el reporte promedio de los hoteles y hostales de Valles fue de aproximadamente 1 mil 500 habitaciones ocupadas en la última semana, de un total de 1 mil 950 que hay en el municipio de Valles.

En promedio, entre las dos semanas de asueto escolar, los hoteles pudieron presumir de un 87 por ciento de ocupación, casi el doble de temporadas no vacacionales, cuando el ritmo de ocupación anda en un 45%.