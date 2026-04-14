Concurso para niño presidente por un día

SANTA CATARINA.- Niños de quinto y sexto grado de primaria podrán participar como Niño Presidente por un Día, el evento se realizará el próximo 28 de abril.

El presidente municipal Juan Carlos Ramos dijo que se tiene todo listo para celebrar el Día del Niño, con varios eventos para festejar a los peques.

Es por ello que ya se dio a conocer la convocatoria donde podrán participar niños de 5º. y 6º año de primaria de todas las escuelas.

Las inscripciones se encuentran abiertas del 13 al 27 de abril, los alumnos deberán preparar su ponencia ¿Que haría si fuera presidente?, para poder participar en el concurso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hizo hincapié que el evento se desarrollará el 28 de abril a las 9 de la mañana en el Salón de Cabildo.

Es por ello que se les invita a los estudiantes para que participen y se registren, tengan la oportunidad de ser Presidente por un Día.