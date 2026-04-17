Conductor derriba luminaria en bulevar de Valles

CIUDAD VALLES.– Un conductor resultó lesionado luego de perder el control de su camioneta y derribar una luminaria en el bulevar Lázaro Cárdenas, tras intentar evitar un choque con otra unidad.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce con la calle Ciro Purata, en la colonia Cuauhtémoc, cerca de la Alameda Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Ranger circulaba con dirección del puente Cascabel hacia la glorieta Pedro Antonio Santos, cuando presuntamente una camioneta Ford Explorer se incorporó desde la calle Ciro Purata y le cortó la circulación.

Para evitar el impacto, el conductor maniobró, pero terminó subiéndose al camellón y chocando contra un poste de alumbrado público, el cual fue derribado desde la base.

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Elementos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al sitio para brindar auxilio, junto con brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes trasladaron al lesionado a un hospital.

Más tarde, agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y coordinaron el retiro del vehículo y de la estructura dañada.