Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo
Tras perder el control en una curva, el conductor de una camioneta chocó en Tamasopo. La unidad fue asegurada para investigación.
TAMASOPO. El conductor de una camioneta chocó contra el barandal del puente El Oro, en la delegación de Agua Buena, y posteriormente se dio a la fuga a pie.
El percance ocurrió la mañana de este domingo, sobre la carretera Tamasopo-Agua Buena, cerca de la entrada al CBTA 141.
Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil Estatal, quienes encontraron abandonada una camioneta Ford Escape color negro, con el frente destrozado.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 con la versión de que había personas heridas, por lo que también arribó una ambulancia de Protección Civil Municipal. Sin embargo, al revisar el área, no encontraron a ningún ocupante; la unidad estaba vacía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor habría perdido el control al salir de una curva y terminó impactándose contra la estructura metálica del puente. Debido a los daños, el vehículo ya no pudo ser movido.
La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo
Huasteca Hoy
Tras perder el control en una curva, el conductor de una camioneta chocó en Tamasopo. La unidad fue asegurada para investigación.
Vehículo se incendia en Ciudad Valles durante la madrugada
Huasteca Hoy
Un incendio en el fraccionamiento Villa Brisa dejó un vehículo Mazda consumido por las llamas