logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo

Tras perder el control en una curva, el conductor de una camioneta chocó en Tamasopo. La unidad fue asegurada para investigación.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 14, 2025 11:58 a.m.
A
Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo

TAMASOPO. El conductor de una camioneta chocó contra el barandal del puente El Oro, en la delegación de Agua Buena, y posteriormente se dio a la fuga a pie.

El percance ocurrió la mañana de este domingo, sobre la carretera Tamasopo-Agua Buena, cerca de la entrada al CBTA 141.

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil Estatal, quienes encontraron abandonada una camioneta Ford Escape color negro, con el frente destrozado.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 con la versión de que había personas heridas, por lo que también arribó una ambulancia de Protección Civil Municipal. Sin embargo, al revisar el área, no encontraron a ningún ocupante; la unidad estaba vacía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor habría perdido el control al salir de una curva y terminó impactándose contra la estructura metálica del puente. Debido a los daños, el vehículo ya no pudo ser movido.

La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo
Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo

Conductor se da a la fuga tras choque de camioneta en Tamasopo

SLP

Huasteca Hoy

Tras perder el control en una curva, el conductor de una camioneta chocó en Tamasopo. La unidad fue asegurada para investigación.

Vehículo se incendia en Ciudad Valles durante la madrugada
Vehículo se incendia en Ciudad Valles durante la madrugada

Vehículo se incendia en Ciudad Valles durante la madrugada

SLP

Huasteca Hoy

Un incendio en el fraccionamiento Villa Brisa dejó un vehículo Mazda consumido por las llamas

Se incendia auto en la carretera
Se incendia auto en la carretera

Se incendia auto en la carretera

SLP

Redacción

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec
Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

SLP

Jesús Vázquez