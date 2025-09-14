Se incendia auto en la carretera

Matehuala.- La mañana del sábado en la carretera 57 kilómetro 171+509 se reportó el incendio de un automóvil por lo que se solicitó el apoyo de los bomberos para controlar el fuego, que luego de varios minutos lograron sofocarlo, no hubo personas lesionadas.

Los hechos se originaron a las seis de la mañana, cuando reportaron que un automóvil se estaba incendiando en la carretera 57, inmediatamente se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para brindar apoyo y sofocar las llamas.

Al llegar al lugar vieron un automóvil que se quemaba y empezaron a hacer labores de sofocación y enfriamiento, pero pese a su labor el vehículo resultó consumido en su totalidad por las llamas, los propietarios refirieron que el origen del fuego fue una falla mecánica, no se reportaron lesionados en el siniestro.

En el lugar los tragahumo se coordinaron con elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes cerraron la carretera mientras trabajaban los bomberos, y se abrió la carretera hasta que concluyeron la labores después de las siete de la mañana.

Por otra parte, cabe mencionar que debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, algunos domicilios se han inundado, y bomberos ha estado acudiendo para apoyar a sacar el agua que afecta las viviendas.