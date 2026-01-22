Confirman casos de rabia bovina

Cerritos.- Ante la confirmación de casos de rabia en ganado, exhortan a los productores ganaderos a vacunar sus animales para prevenir pueda generarse un brote en varias regiones del municipio y la Zona Media.

El caso de un animal contaminado, se detectó en la comunidad de San Isidro, se confirmó que un bovino hembra raza de 24 meses y una hembra de 8 meses, se les detectó rabia bovina.

Es por ello que el Sector Salud solicitó a los productores ganaderos estar atentos y vacunar a sus animales, para prevenir un brote de rabia bovina, que sería fatal para los productores ganaderos.

Es por ello que el departamento de Desarrollo Rural recomienda vacunar para prevenir más casos de rabia, además de que analizan y llevar a cabo una campaña de sanidad.

