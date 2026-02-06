Conmemoran aniversario de la Constitución

Matehuala.- Ayer por la mañana se llevó a cabo un acto cívico en la plaza Benito Juárez para conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en este evento estuvieron presentes autoridades municipales y estudiantes de varias instituciones educativas.

Para iniciar el evento se llevó a cabo un desfile con la Banda de Guerra de la Secundaria Flavio C. Sifuentes Medina, el desfile salió de la Presidencia Municipal y concluyó en la Plaza de Armas, se colocó un arreglo florar en honor a todos los héroes anónimos que dieron su vida para conmemorar esta fecha, así mismo una guardia de honor.

Se hizo una reseña histórica en la cual resaltaron que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el teatro República de Querétaro, fue resultado de la Revolución Mexicana, movimiento armado que inició en 1910 para derrocar a Porfirio Díaz.

Dieron a conocer que la Constitución de 1917 es la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, así mismo ha sido reformada varias veces para adaptarse a los cambios sociales y políticos del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí