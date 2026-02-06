logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran aniversario de la Constitución

Por Jesús Vázquez

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran aniversario de la Constitución

Matehuala.- Ayer por la mañana se llevó a cabo un acto cívico en la plaza Benito Juárez para conmemorar el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en este evento estuvieron presentes autoridades municipales y estudiantes de varias instituciones educativas.

Para iniciar el evento se llevó a cabo un desfile con la Banda de Guerra de la Secundaria Flavio C. Sifuentes Medina, el desfile salió de la Presidencia Municipal y concluyó en la Plaza de Armas, se colocó un arreglo florar en honor a todos los héroes anónimos que dieron su vida para conmemorar esta fecha, así mismo una guardia de honor.

Se hizo una reseña histórica en la cual resaltaron que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el teatro República de Querétaro, fue resultado de la Revolución Mexicana, movimiento armado que inició en 1910 para derrocar a Porfirio Díaz.

Dieron a conocer que la Constitución de 1917 es la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, así mismo ha sido reformada varias veces para adaptarse a los cambios sociales y políticos del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Derrapa motociclista y sufre varias lesiones
Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

SLP

Carmen Hernández

Impone Comercio reglas a ambulantes
Impone Comercio reglas a ambulantes

Impone Comercio reglas a ambulantes

SLP

Redacción

Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados
Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados

Niega Obispo sacerdotes hayan sido amenazados

SLP

Jesús Vázquez

Vacunan ganado contra la rabia
Vacunan ganado contra la rabia

Vacunan ganado contra la rabia

SLP

Carmen Hernández

Se previenen riesgos de un brote