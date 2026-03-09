Conmemoran día de la mujer

Matehuala.- Con motivo del día de la mujer se llevó a cabo un acto para conmemorar a las mujeres matehualenses, el evento se realizó en la Plaza Juan Villerías mejor conocida como la Placita de la Leña, en donde estuvieron autoridades municipales, mujeres policías, así como grupos de diferentes asociaciones de mujeres.

Se reconoció la lucha, fortaleza y contribución de las mujeres en nuestra sociedad, el alcalde Raúl Ortega, manifestó que se tiene un compromiso con la igualdad y el respetó y el empoderamiento de las mujeres, se tiene que trabajar en unión para construir un mejor futuro con más oportunidades para todas las mujeres.

Se habló que en la actualidad hay mujeres muy trabajadoras que día a día salen adelante para que a sus hijos no les falte nada, que las mujeres son la parte más importante en la sociedad, pues son las que dan vida y amor, por lo que debemos respetarlas y honrarlas pues gracias a una mujer estamos en este mundo

Dentro del acto cívico se colocó una corona de flores en el monumento a la mujer y se guardó un minuto de silencio en honor a todas las mujeres que han perdido la vida en Matehuala siendo víctimas del feminicidio, también en honor de todas las mujeres que han luchado por la igualdad y equidad de género, que a causa de esto han perdido la vida.

