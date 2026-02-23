Conmemoran día del Médico Veterinario

Matehuala.- En el Patio Gandhi de la Universidad de Matehuala se llevó a cabo la conmemoración del "Día de la dignificación del Médico Veterinario Zootecnista", fecha que no solo reconoce una profesión, sino que reafirma una vocación, una responsabilidad social y un profundo compromiso ético con la vida.

Durante el acto, la estudiante Jocelyn Yasmín Mendieta Gómez, de cuarto semestre de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, dirigió un mensaje, destacando que ser Médico Veterinario Zootecnista no significa únicamente atender animales enfermos, sino convertirse en guardianes de la salud pública, defensores del bienestar animal y pilares fundamentales en la producción de alimentos seguros para la sociedad.

Subrayó que la labor del MVZ impacta directamente en la seguridad alimentaria del país, pues cada alimento de origen animal que llega a la mesa de una familia mexicana lleva detrás el conocimiento, supervisión y responsabilidad de estos profesionales.

Asimismo, enfatizó que la profesión trasciende el consultorio, teniendo presencia en el campo, laboratorios, rastros, campañas sanitarias y proyectos de investigación.

Resaltó que hablar de dignificación implica reconocer la rigurosidad de la preparación científica que conlleva esta carrera.

Cada práctica de laboratorio, salida de campo y horas de estudio en áreas como fisiología, genética, producción y anatomía constituyen la base de una profesión que sostiene la salud de animales y personas.