Conmemoran natalicio de Benito Juárez

Matehuala.- Con un acto cívico fue conmemorado el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, estuvieron miembros de la Logia Masónica de Matehuala, autoridades municipales y alumnos de varias instituciones educativas.

El acto cívico se realizó en la Plaza Juárez, frente al monumento a Benito Juárez, inició con los honores a la bandera, para conmemorar el natalicio de quien es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido México, y quien fue la persona que se atrevió a enfrentar a la iglesia católica, separando el gobierno de la religión con las Leyes de Reforma, además estableció la libertad de cultos religiosos dándole la oportunidad a otras creencias religiosas en el país.

Dentro de la reseña histórica que se dio de su vida se mencionó que Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1821 en San Pablo Guelatao, Intendencia de Oaxaca, viniendo de una familia indígena, que a los tres años de edad quedó huérfano, fue un tío quién se encargó de cuidarlo, enseñarle el idioma español, trabajó como peón de campo, sin embargo, con la idea de aprender a leer y escribir se marchó de su pueblo para estudiar en Oaxaca.

Juárez se esforzó mucho a pesar de ser una persona de escasos recursos siendo un verdadero ejemplo para todos los mexicanos, pues gracias a sus esfuerzos logró estudiar la carrera de abogado y en 1858 Benito Juárez se convirtió en el primer presidente indígena de México, y hasta el momento el único.

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Dentro del acto cívico se colocó una ofrenda florar y se hizo una guardia de honor en el monumento a Juárez.