Recupera policía camioneta, robada en la ´57

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal recuperaron una camioneta que fue robada en la carretera 57 y abandonada en el libramiento, por el lugar los oficiales realizaron una búsqueda de los delincuentes, pero no lograron dar con ellos.

La rápida reacción y el despliegue operativo durante la noche del jueves, permitió la ubicación de una camioneta Ford Maverick, color gris de reciente modelo, la cual fue despojada a sus ocupantes cuando circulaban sobre la carretera 57, los delincuentes los detuvieron a los tripulantes y los bajaron del vehículo y se lo llevaron.

Las víctimas llamaron al sistema de emergencias 911 y al 4 88 88 2 06 47, con la ayuda del geolocalizador, lograron rastrear el movimiento de la camioneta la cual se desplazaba sobre el libramiento.

La Policía Municipal desplegó un operativo para localizar la camioneta, la cual fue ubicada a escasos 200 metros del entronque entre el libramiento y carretera 57, los presuntos lograron escapar entre la maleza al ver las patrullas.

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La camioneta fue llevada a la pensión mientras se realizan las investigaciones correspondientes.