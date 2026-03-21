logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recupera policía camioneta, robada en la ´57

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Recupera policía camioneta, robada en la ´57

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal recuperaron una camioneta que fue robada en la carretera 57 y abandonada en el libramiento, por el lugar los oficiales realizaron una búsqueda de los delincuentes, pero no lograron dar con ellos.

La rápida reacción y el despliegue operativo durante la noche del jueves, permitió la ubicación de una camioneta Ford Maverick, color gris de reciente modelo, la cual fue despojada a sus ocupantes cuando circulaban sobre la carretera 57, los delincuentes los detuvieron a los tripulantes y los bajaron del vehículo y se lo llevaron.

Las víctimas llamaron al sistema de emergencias 911 y al 4 88 88 2 06 47, con la ayuda del geolocalizador, lograron rastrear el movimiento de la camioneta la cual se desplazaba sobre el libramiento.

La Policía Municipal desplegó un operativo para localizar la camioneta, la cual fue ubicada a escasos 200 metros del entronque entre el libramiento y carretera 57, los presuntos lograron escapar entre la maleza al ver las patrullas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La camioneta fue llevada a la pensión mientras se realizan las investigaciones correspondientes. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exponen momias de Guanajuato en Real de Catorce
    Exponen momias de Guanajuato en Real de Catorce

    Exponen momias de Guanajuato en Real de Catorce

    SLP

    Jesús Vázquez

    La muestra estará expuesta por varios días

    Dos mujeres infectadas de gusano barrenador
    Dos mujeres infectadas de gusano barrenador

    Dos mujeres infectadas de gusano barrenador

    SLP

    Redacción

    Los casos, uno en Tamasopo y otro en San Martín Chalchicuautla

    Campesino sufre severa intoxicación
    Campesino sufre severa intoxicación

    Campesino sufre severa intoxicación

    SLP

    Carmen Hernández

    Ventarrones tumban varios árboles
    Ventarrones tumban varios árboles

    Ventarrones tumban varios árboles

    SLP

    Jesús Vázquez