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Orquesta Sinfónica presentará concierto

Por Carmen Hernández

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Orquesta Sinfónica presentará concierto

RIOVERDE.- La Orquesta Sinfónica del Refugio presentará los días 21 y 22 de marzo el Concierto de Primavera, además se contará con venta de antojitos, lo que se recaude será destinado a la institución.  

Las madres de familia de los integrantes de la orquesta se han caracterizado por realizar diversas actividades encaminadas a reunir recursos para la Orquesta Sinfónica del Refugio, ante la falta de apoyos. 

Los alumnos tienen todo listo para llevar a cabo un concierto, este sábado en la plaza principal de Ciudad Fernández a las 6 de la tarde. 

También estarán participando el 22 de marzo a las 10 de la mañana en la plaza del municipio de Rioverde.

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Se contará con la venta de antojitos mexicanos como enchiladas, tamborcitos, cueritos preparados, arroz con leche y cóctel de frutas. 

Es por ello que se le invita a las familias, para que se unan a esta loable labor y cooperen, para esta institución.

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