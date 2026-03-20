Continúa ola de incendios

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos continúan su labor controlando incendios que se están generando en diferentes puntos de la ciudad, donde al parecer la ciudadanía parece no entender y hace quemas de basura las cuales luego se salen de control en esta ocasión les tocó ir a La Lagunita donde se generó un fuerte incendio en un predio baldío, afortunadamente gracias a la oportuna acción de los tragahumo pudieron controlar el siniestro.

En la base operativa del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de auxilio en la cual les reportaban un fuerte incendio en un predio baldío en la calle Plan de Ayala de la colonia Guadalupe, por lo que acudieron en una unidad para iniciar el trabajo de control del fuego.

El incendio se generó en un lote baldío, por lo que iniciaron labores para controlar el fuego, para evitar que se extendiera por la zona, ya que cerca había algunas viviendas.

La intervención de los tragahumo en cuestión de minutos logró controlar el incendio, no hubo personas lesionadas, pero se pide a la población evitar quemar basura ya que con los fuertes vientos el fuego se propaga rápidamente y se sale de control.

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Por otra parte, en la Colonia Del Bosque en la calle Luis Sánchez Armijo se pidió apoyo a Bomberos para rescatar a una persona que se quedó en la azotea de su casa al cerrarse la puerta de acceso, y pidió apoyo a los bomberos, quienes le dieron ayuda para descender del techo.