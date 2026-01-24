Continúan fiestas del Santo Niño de Atocha

Matehuala.- Se están llevando a cabo las fiestas patronales en honor al Santo Niño de Atocha en el templo del Sagrario, siguen llegando peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad para venerar la imagen y agradecer por todas las bendiciones que les ha dado.

La festividad se realiza con peregrinaciones y danzas para venerar la imagen, así como un novenario de misas, al término de las celebraciones eucarísticas se están llevando a cabo presentaciones culturales con cantantes y grupos matehualenses.

La gran festividad será este domingo, desde temprana hora le cantarán las tradicionales mañanitas al Santo Niño de Atocha, y al medio día se llevará a cabo una presentación de grupos de matachines en honor al santo patrono, así mismo durante todo el día estarán llegando peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad, además por la noche se espera una misa oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas.

Así mismo posteriormente habrá presentación de grupos musicales, el tradicional palo encebado y la pirotecnia, para que las personas que acuden a la misa al término se vayan a dar una vuelta por el lugar, ya que también se coloca una pequeña feria en la calle Constitución a un lado de la iglesia, donde hay juegos mecánicos y venta de antojitos mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí