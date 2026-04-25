Controla PC fuga de gas en una vivienda

RIOVERDE.- Atienden elementos de Protección Civil el reporte de una fuga de gas que fue controlada para evitar que se fuera a generar una tragedia, no hubo lesionados luego de los trabajos realizados.

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que se continúa acudiendo a las llamadas de auxilio que se reciben en cabina, sobre diversos hechos que ponen en riesgo la integridad de la población.

Mencionaron que se recibió un reporte de una fuga de gas en la zona centro.

Para prevenir un problema mayor, se realizó la verificación de inmuebles del lugar.

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La fuga fue controlada y el tanque fue llevado a un área alejada, para evitar una contingencia.