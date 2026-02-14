Controlan bomberos incendio forestal en Rancho Nuevo

Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y elementos de Bomberos sofocaron un incendio registrado en la comunidad de Rancho Nuevo, el cual fue combatido de manera coordinada con el apoyo de comuneros.

El siniestro se registró en la comunidad de Rancho Nuevo, habitantes reportaron un fuerte incendio y pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio, pues ciudadanos luchaban por controlar el fuego, pero requerían de apoyo para sofocarlo, ya que se salió de control y debían evitar que alguien resultara lesionado.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto con Bomberos y los comuneros el fuego fue controlado oportunamente, evitando mayores afectaciones en la zona, no hubo personas lesionadas por el siniestro, pero si muchos daños en la fauna y flora de la zona.

De acuerdo con el monitoreo de condiciones climáticas, actualmente se mantiene un riesgo entre medio y alto de incendios, derivado de las altas temperaturas y la maleza seca, por lo que se continuará con la vigilancia permanente, se recomienda a la población: evitar quemas de basura y matorrales, no arrojar colillas de cigarro ni objetos encendidos, reportar cualquier conato de incendio al 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí