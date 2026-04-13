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Convocan a jóvenes para reina de la Ferera

Por Carmen Hernández

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Convocan a jóvenes para reina de la Ferera

Rayón.- Todo listo para la Feria Regional de Rayón que se desarrollará del 1 al 5 de mayo, con grandes eventos culturales y deportivos para goce de máxima fiesta de los rayonenses. 

El alcalde Baltazar Tello dio a conocer que todo listo para la gran fiesta, en la cual echarán la casa por la ventana, para que la población disfrute del evento ferial al máximo.  

Por lo pronto abrirán la convocatoria para elegir a la soberana del evento, por lo que invitan a las mujeres mayores de 17 años de edad, para participar como candidata a reina, donde se premiará a la reina y a las 2 princesas. 

Dentro de los eventos musicales que se presentarán, el 1 de mayo estará Juan Acuña y el Terror del Norte. 

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Mientras que Los Pumas del Norte, estarán el 2 de mayo, para el día 3 se presentará Grupo Pesado. 

Siguiendo la cartelera con la Sonora Dinamita el día 4 y el 5 el Grupo Indomable de Cedral. 

Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a la fiesta, donde se contará con juegos mecánicos y diversas actividades culturales. 

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