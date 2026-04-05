Corporaciones de auxilio en los parajes turísticos

RIOVERDE.- Operativo de Semana Santa en parajes turísticos lo realizan cuerpos de emergencia y personal de la Coepris, para brindar apoyo y seguridad a los visitantes.

Se brindó el resguardo en San Sebastián, con una ambulancia y con personal de la Brigada Red Fox.

Mientras que en Las Grutas de la Catedral fueron monitoreadas por paramédico y elementos de la Guardia Civil, para prevenir cualquier contingencia y ofrecer el apoyo a quien lo requiriera por algún malestar que sufriera.

El paraje El Sabinito, Peroles y la Media Luna fueron resguardados por la Brigada Red Fox, con la presencia operativa de varios elementos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de la Coepris verificó la higiene de algunos puestos de alimentos, para garantizar la salud de los turistas.

La finalidad de los operativos es prevenir accidentes y sobre todo vigilar que los alimentos sean preparados con la higiene que se requiere.