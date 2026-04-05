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Corporaciones de auxilio en los parajes turísticos

Por Carmen Hernández

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Corporaciones de auxilio en los parajes turísticos

RIOVERDE.- Operativo de Semana Santa en parajes turísticos lo realizan cuerpos de emergencia y personal de la Coepris, para brindar apoyo y seguridad a los visitantes. 

Se brindó el resguardo en San Sebastián, con una ambulancia y con personal de la Brigada Red Fox. 

Mientras que en Las Grutas de la Catedral fueron monitoreadas por paramédico y elementos de la Guardia Civil, para prevenir cualquier contingencia y ofrecer el apoyo a quien lo requiriera por algún malestar que sufriera.  

El paraje El Sabinito, Peroles y la Media Luna fueron resguardados por la Brigada Red Fox, con la presencia operativa de varios elementos. 

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Personal de la Coepris verificó la higiene de algunos puestos de alimentos, para garantizar la salud de los turistas. 

La finalidad de los operativos es prevenir accidentes y sobre todo vigilar que los alimentos sean preparados con la higiene que se requiere.

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