Crece basurero clandestino junto al bulevar Universidad en Valles

CIUDAD VALLES. Aparece un basurero clandestino sobre la avenida Universidad, a dónde automovilistas van y tiran los desechos de sus casas.

A poco más de 300 metros de la escuela conocida como Icest, ubicada en el fraccionamiento San José, el terreno queda muy abajo del nivel de la carretera y la hondonada ha sido aprovechada por automovilistas que arrojan sus bolsas con todo tipo de residuos.

Ciudadanos fueron los que advirtieron sobre el crecimiento del nuevo tiradero, que ya ocupa un área de unos 400 metros cuadrados de bolsas negras, pañales, huesos y carne en estado de putrefacción y otros artículos de desecho.

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