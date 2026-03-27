Critican desinterés de alcaldes para combatir incendios

CIUDAD VALLES.- Reprocha director estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores la inasistencia de los alcaldes al Comité Técnico de Manejo del Fuego, para coordinarse en el combate de los actuales incendios, en el salón de Cabildo.

Solamente el alcalde de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud acudió a la cita de alcaldea para que se llevara a cabo una reunión interinstitucional entre Ayuntamientos-PC Estatal-Conafor-Segam, en la que se trató el tema del manejo del fuego y la obligación de que los Gobiernos municipales tengan una brigada entrenada de al menos cinco personas para combatir los incendios.

Ordaz Flores dijo que la presencia de los alcaldes era importante, porque habría que llegar a acuerdos y firmar una minuta al respecto, pero sólo uno fue y los demás mandaron representantes.