Estado

Cumple 10 años de servicio la UAEBH

Por Jesús Vázquez

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Cumple 10 años de servicio la UAEBH

Matehuala.- Cumple 10 años de fundación en Matehuala el Servicio de Educación Básica en Hospitales, fue el 30 de enero del 2016 cuando en esta ciudad se hizo la apertura en el Hospital General, un grupo de maestras empezaron a dar clases a los niños en edad escolar que se encontraban hospitalizados y que no pueden acudir a las escuelas

En el año 2020 se constituye como centro de trabajo la Unidad de Apoyo a la Educación Básica en Hospitales (UAEBH), actualmente cuenta con una responsable, una docente y una psicóloga, atendiendo a pacientes-alumnos en edad escolar en situación de enfermedad, que según sus necesidades puede ser dentro del hospital o en visitas domiciliarias, además de tener comunicación con su escuela de origen haciendo una vinculación para fortalecer el desarrollo integral del paciente-alumno, sin dejar de lado la participación activa de padres de familia.

El principal objetivo del Aula Hospitalaria es combatir el rezago educativo por enfermedad, buscando constantemente el cumplimiento de dos de los derechos de los niños: el derecho a la salud, pero igual de relevante el derecho a la educación. 

En esta fecha tan especial por este aniversario estuvieron autoridades municipales y se entregaron reconocimientos a las maestras.

