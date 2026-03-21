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Cumple UBR 20 años de brindar servicio

Ofrece terapias a personas que sufren alguna enfermedad

Por Carmen Hernández

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Cumple UBR 20 años de brindar servicio

Ciudad Fernández.- La Unidad Básica de Rehabilitación está de fiesta, ya que cumplió 20 años de su creación y ayudado a cientos de familias en su rehabilitación por los males que sufre. 

En el año de 1996 se inició el proyecto de la UBR, para apoyar con diversas terapias a los pacientes que acuden de manera semanal a las terapias para poder recuperar su salud. 

En la Unidad se ha brindado terapias y se ha mejorado la calidad de vida de las personas que sufren alguna enfermedad. 

Por este aniversario se llevó a cabo una exposición fotográfica y la titular de la UBR Guadalupe Hernández, llevó a cabo un recorrido y dio a conocer los inicios de la institución, cómo se ha estado equipando de manera constante en beneficio de los pacientes. 

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Finalmente se colocó una placa conmemorativa por la renovación de la cámara de estipulación multisensorial.

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