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Cumplen empresas con simulacro

Por Jesús Vázquez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Cumplen empresas con simulacro

Matehuala.- Ayer a las 11 de la mañana sonó la alerta sísmica en los celulares de los ciudadanos esto con motivo del Simulacro Nacional 2026. Para muchos pasó desapercibido este acontecimiento; otros ciudadanos se asustaron al escuchar la alerta. Sin embargo, algunas empresas sí lo tomaron en serio y llevaron a cabo un simulacro, evacuando a todos los trabajadores, así mismo en los hospitales de Matehuala.

Fue a las 11 de la mañana cuando los celulares de los matehualenses empezaron a sonar, muchos con el mensaje "Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026". Muchos ciudadanos se encontraban en las calles haciendo sus compras o caminando cuando comenzaron a sonar sus celulares; algunas personas, al ver esto, se alarmaron pensando que algo estaba ocurriendo.

Para muchos pasó desapercibido el mensaje, sin embargo, algunas empresas ya esperaban el simulacro y cuando comenzaron a sonar los celulares, empezaron a evacuar a los trabajadores, llevándolos a un punto de reunión, los simulacros resultaron un éxito. En algunos supermercados avisaron a los clientes para que también participaran.

En algunos de estos simulacros estuvieron apoyando corporaciones de auxilio como Bomberos y Protección Civil. 

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Este tipo de alertas son de gran ayuda para la gente, ya que de esta manera pueden estar preparados en caso de una emergencia real.

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