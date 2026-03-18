Dan mantenimiento a tres caminos en Catorce
JEC interviene tramos con trabajos de conservación
La Junta Estatal de Caminos (JEC) realiza trabajos de conservación en tres caminos del municipio de Catorce, con un alcance estimado de más de 9 mil habitantes de 40 localidades, según información oficial.
Las labores consisten en bacheo, chapoleo y limpieza de maleza en los tramos Laguna Seca–Guadalupe del Carnicero–Vanegas, Estación Catorce–Santa María del Refugio y Estación Catorce–San Cristóbal.
De acuerdo con lo informado por la dependencia, los trabajos se desarrollan en coordinación con el ayuntamiento como parte de acciones de mantenimiento en caminos rurales.
El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, indicó —según el comunicado— que se busca conservar en condiciones de tránsito estas vialidades que conectan comunidades de la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
