Dan pláticas sobre la Diversidad Sexual

Por Jesús Vázquez

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Dan pláticas sobre la Diversidad Sexual

Matehuala.- El coordinador de Atención a la Diversidad Sexual José Luis Verástegui llevó a cabo la capacitación titulada "Generalidades de la Diversidad Sexual", la idea de este tipo de pláticas es promover la igualdad y el respeto a todas las personas. 

El objetivo es fortalecer el conocimiento, la sensibilización y respeto hacia la diversidad sexual, promoviendo la cultura de la inclusión, igualdad y no discriminación dentro de los espacios juveniles e institucionales del municipio. 

Esta plática fue abierta para los jóvenes y la idea es continuar impartiendo este tipo de temas para fomentar el respeto a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes.

Se contó con personal de la Instancia de la Juventud y un grupo de personas que asistieron a esta interesante capacitación; se espera que este tipo de capacitaciones se logren llevar a cabo en instituciones escolares, así como en empresas. 

A pesar de vivir en pleno Siglo 21 aún hay mucha gente que por pertenecer a la comunidad gay que es rechazada y sufre discriminación en Matehuala, donde debido a sus preferencias luego son rechazadas en los trabajos y en las escuelas les hacen bullying.

