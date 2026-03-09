Dan servicio médico particular a empleados

logo pulso
Estado

Por Carmen Hernández

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Los empleados del municipio cuentan con servicio médico particular, por lo que cuando lo requieran se les otorga el pase para que acudan y puedan ser auscultados.

El jefe de Personal Vicente Perales Rojas, refiere que no se cuenta con médico particular en el Palacio Municipal, pero el trabajador puede acudir con su médico de confianza a la consulta, los gastos corren por cuenta del Ayuntamiento.  

El doctor expide una factura y se hace el procedimiento para reembolsar el dinero que generó la revisión médica, así es como funciona, enfatizó. 

Indicó que para el medicamento que requiere el trabajador para poder sanar, el municipio otorga una aportación, depende del valor del medicamento se les apoya, aquí no hay privilegios. 

También informó que el cuerpo edilicio no cuenta con apoyo para el servicio médico.

