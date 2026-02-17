logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Darán 1,100 cubrebocas a cada escuela pública

Para prevenir el contagio de sarampión

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Darán 1,100 cubrebocas a cada escuela pública

CIUDAD VALLES.- El director de Educación del Ayuntamiento, Romeo Aguilar Colunga refirió que ha entregará 206 mil cubre bocas hasta este lunes para prevenir el sarampión.

Luego de que se dio a conocer a nivel nacional la emergencia por los casos de sarampión, que superan los nueve mil en todo el país, en el área de Educación han presumido tener para entregar 200 mil de los embozos médicos para evitar el contagio de sarampión, en el entendido que este virus se contagia de la misma manera que las enfermedades respiratorias.

Refirió el funcionario municipal que tomando en cuenta el número de estudiantes, se dejará una cauda de estos barbijos para entrega e invitó a los directivos a solicitar los suyos, psra poner en marcha la campaña preventiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández