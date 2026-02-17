Darán 1,100 cubrebocas a cada escuela pública

CIUDAD VALLES.- El director de Educación del Ayuntamiento, Romeo Aguilar Colunga refirió que ha entregará 206 mil cubre bocas hasta este lunes para prevenir el sarampión.

Luego de que se dio a conocer a nivel nacional la emergencia por los casos de sarampión, que superan los nueve mil en todo el país, en el área de Educación han presumido tener para entregar 200 mil de los embozos médicos para evitar el contagio de sarampión, en el entendido que este virus se contagia de la misma manera que las enfermedades respiratorias.

Refirió el funcionario municipal que tomando en cuenta el número de estudiantes, se dejará una cauda de estos barbijos para entrega e invitó a los directivos a solicitar los suyos, psra poner en marcha la campaña preventiva.