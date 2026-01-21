Debany es reina de Villa de la Paz

VILLA DE LA PAZ.- Se llevó a cabo la elección de la reina de la Feria Regional de Villa de la Paz donde participaron cuatro hermosas jovencitas por este título, pero fue Debany Lizeth Cruz Facundo la ganadora, quien estará representando a lo largo del año al municipio de Villa de la Paz

También se dieron los títulos como señorita fotogenia Debany, como Miss Simpatía quedó Cristal Paola Flores, señorita Carnaval 2026 fue Zaira Azucena Rodríguez, señorita Fiestas Patrias 2026 la ganadora fue Jollete Berrones, como princesa de la Feria Regional de Villa de la Paz, Cristal Paola Flores y la reina fue Debany Lizeth Cruz.

A cada una de las chicas se le puso una banda con su título, así como la corona para portar el título que se les otorgó, se aprovechó esta elección para elegir a cada una.

de las reinas de las diferentes festividades que se llevan durante el año, pues cada una de las participantes son unas ganadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para elegir a la reina de la Feria Regional de Villa de la Paz se contó con un jurado calificador que fue el encargado de elegir a la ganadora, quienes se guiaron a través de las pasarelas, así como de la sesión de preguntas y respuestas para decidir quién era la ganadora y aunque fue un concurso difícil ya que todas lo hicieron muy bien, se tuvo que elegir a una ganadora.

Cabe hacer mención que antes de iniciar la elección de las reinas, se llevó a cabo un desfile por las principales calles de la ciudad de Villa de la Paz, donde estuvieron acompañadas de sus porras; el desfile salió del Centro Cultural para terminar en la Plaza Centenario.