Denuncia artista local robos en el Tantocob

CIUDAD VALLES.- Denuncian robos en el parque Tantocob, en Valles y hablan de posible colusión de varios delincuentes para cometer los atracos.

La cantante de nombre Arely, hizo un vídeo en el que denuncia el robo que sufrió en su automóvil, de dónde los ladrones sacaron casi todo su dinero, aunque le habrían dejado 500 pesos, cuestión con la que ironizó llamándoles "buenos" a los ladrones. Refirió que aunque hay una asistencia o media vigilancia en el parque, jóvenes con chalecos reflejantes, ha habido robos en varios automóviles de personas que van a hacer ejercicio a ese lugar de recreo. Especuló que con mucha probabilidad los ladrones pudieran estar coludidos con gente que podría estar vigilando los tiempos de rutina de ejercicio de sus víctimas, por lo que pide que se refuerce la vigilancia, para evitar llegue a suceder un hecho de grandes proporciones.