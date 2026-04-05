logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncia artista local robos en el Tantocob

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncia artista local robos en el Tantocob

CIUDAD VALLES.- Denuncian robos en el parque Tantocob, en Valles y hablan de posible colusión de varios delincuentes para cometer los atracos.

La cantante de nombre Arely, hizo un vídeo en el que denuncia el robo que sufrió en su automóvil, de dónde los ladrones sacaron casi todo su dinero, aunque le habrían dejado 500 pesos, cuestión con la que ironizó llamándoles "buenos" a los ladrones. Refirió que aunque hay una asistencia o media vigilancia en el parque, jóvenes con chalecos reflejantes, ha habido robos en varios automóviles de personas que van a hacer ejercicio a ese lugar de recreo.  Especuló que con mucha probabilidad los ladrones pudieran estar coludidos con gente que podría estar vigilando los tiempos de rutina de ejercicio de sus víctimas, por lo que pide que se refuerce la vigilancia, para evitar llegue a suceder un hecho de grandes proporciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere hombre ahogado en río de El Naranjo durante Viernes Santo
Muere hombre ahogado en río de El Naranjo durante Viernes Santo

Muere hombre ahogado en río de El Naranjo durante Viernes Santo

SLP

Redacción

Hombre de 46 años fallece tras ingresar a zona profunda de un río en la Huasteca.

Pipa tira combustible en carretera federal
Pipa tira combustible en carretera federal

Pipa tira combustible en carretera federal

SLP

Jesús Vázquez

Inauguran Feria de la Charamusca
Inauguran Feria de la Charamusca

Inauguran Feria de la Charamusca

SLP

Jesús Vázquez

Habrá venta del tradicional dulce y otros espectáculos

Realiza Cruz Roja simulacro de rescate en minera
Realiza Cruz Roja simulacro de rescate en minera

Realiza Cruz Roja simulacro de rescate en minera

SLP

Jesús Vázquez

A prueba protocolos para atender una emergencia